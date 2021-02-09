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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

-cep telefonu-

Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Otomobilin yanma anı
-Vatandaşların konuşması
-Yakın ve uzak plan detaylar

( KAHRAMANMARAŞ ) - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir site bahçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan 46 LS 649 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. (HLL-
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