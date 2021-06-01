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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobil alev alev böyle yandı

otomobilin alev alev yanması

Tahkikat İtfaiye Aracı Araç Yangını 

-Dumanların çıkması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir otomobil motor kısmında meydana gelen arıza sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Bursa-İzmir yolu merkez istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motor kısmında meydana gelen mekanik arıza sonucu dumanlar çıkmaya başlayan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İki adet itfaiye aracıyla müdahale edilen araç yangını kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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