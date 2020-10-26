Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

-Sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yapan araç



( KONYA ) - KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Konya Karayolu çıkışı galericiler sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O.Y. (19) idaresindeki 06 KRL 76 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.A. (19) yaralanırken, M.A. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan M.A. kaza kırım ekibi tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İS-FM-



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