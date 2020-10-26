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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

Otomobil ağaca çarptı, yaralı araçta sıkıştı

İlk yaralının ambulansa alınması

Polis Kırım Bild Direksiyon Trol 

-Sıkışan yaralıyı kurtarma çalışması
-Yaralının ambulansa alınması
-Kaza yapan araç

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Konya Karayolu çıkışı galericiler sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.O.Y. (19) idaresindeki 06 KRL 76 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki M.A. (19) yaralanırken, M.A. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan M.A. kaza kırım ekibi tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İS-FM-
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