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Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Ekiplerin kurtarma çalışmaları

Jandarma Cenaze Bild Direksiyon 

-Cenazenin uçurumdan çıkartılması
-Detaylar

( KASTAMONU )- 200 metre uçuruma yuvarlanan sürücünün cenazesi, 5 saatte çıkarılabildi KASTAMONU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 200 metreden uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu uçurumdan çıkartılabildi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Çuhadoruğu mevkiinde Seher Akın idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı sonrasında bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra Küre itfaiye ekipleri ile Jandarma Acil Kurtarma Timi (JAK), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden müşterek çalışması sonrasında kaza yapan araca ulaşılabildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden araç sürücüsü Seher Akın’ın cenazesi uçurumdan çıkartılabildi. Uzun uğraşlar sonucunda uçurumdan çıkartılan Seher Akın’ın cenazesi Küre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
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