Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobil 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp

Otomobil 100 metreden denize uçtu: 1 ölü, 1 kayıp

drone görüntüsü

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detaylar
-Sahil güvenlik ekiplerinden detay
-112 ve polis ekiplerinden detay
-Kaza zedelerinin yakınlarının ağlaması
-detaylar

( ZONGULDAK -DRONE)- Denize uçan araç içerisinde olduğu düşünülen bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir araç yaklaşık 100 metreden deniz uçtu. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kapuz Mahallesi Tersane mevkisinde vatandaşlar bir aracın yaklaşık 100 metreden denize uçtuğu ihbarında bulundu. Olay yerine polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile iki adet Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Plakası ve modeli öğrenilemeyen araçta bulunan bir kişinin cesedi kıyıya çıkarılırken, araç içerisinde olduğu iddia edilen bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik ve balık adamlar tarafından denizde arama yapılırken, AFAD ve polis ekipleri tarafında da kıyı da arama çalışmaları yapıyor. Denize uçan aracın bazı parçaları denizin üzerinde tespit edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kazayı haber alan kazazede yakınları olay yerine geldi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement