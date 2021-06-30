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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı

- Otobüsün çarptığı 3 yaşındaki Emine Nur, son yolcuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından görüntüler

Halk Otobüsü Cenaze Namazı Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Emine Nur'un fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Emine Nur, son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü, sokakta seyir halindeyken 3 yaşındaki Emine Nur Zengin'e çarptı. Ağır yaralanan Emine Nur’u gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede yaşamını yitirdi Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Nur, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emine Nur yaşamını kaybetti. Olayla ilgili otobüs şoförü M.K. ise gözaltına alındı. Son yolculuğuna uğurlandı Emine Nur’ın cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Emine Nur’un cenazesi, gözyaşları arasından Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(MK-GY
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