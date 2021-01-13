Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

Otobüsün arkasına takılan patenli genç şoförün elinden zor kurtuldu

Gencin otobüs arkasında tehlikeli yolculuğu

Güzergah Kamera Halk Otobüsü Otobüs Şoförü Tehlikeli Yolculuk 

-otobüsün durağa yanaşması
-gencin ön tarafı kolaçan etmesi
-Şoförü görünce kaçması
-Halk otobüsü şoförünün tepkisi
-Detay

( ANTALYA ) -- Halk otobüsünün arkasına takılıp tehlikeli yolculuk yapan patenli genç, durakta neye uğradığını şaşırdı ANTALYA

- Antalya’da halk otobüsünün arkasına tutunup paten keyfi yapan genç, durakta araçtan aşağı inen otobüs şoförünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Şoförün tepki gösterdiği genç, paten sürerek değil koşarak kaçtı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 07 AUU 626 plakalı halk otobüsünün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu, kameralara takıldı. Genç, bir süre aracın arkasında yolculuğunu devam ettirirken otobüsün durağa yanaşmasının ardından olanlar oldu. Aracın durmasıyla ön tarafı kontrol eden patenli genç, göz göze geldiği şoförün otobüsten inmesiyle bir anda kaçmaya başladı.
Otobüs şoförü de arkasına bile bakmadan kaçan gence tepki gösterdi. O anlar kameralara yansırken, aracına tekrar binen otobüs şoförü güzergahında ilerlemeye devam etti. (SM-NSO-BA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı