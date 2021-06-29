Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otobüsü park etmek isterken çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Otobüsü park etmek isterken çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Polis Merkezi Servis Otobüsü Altın Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde boş alana park yapmak isteyen yaşlı adamı otobüsün altında kaldı. Olay Ankara’nın Sincan ilçesi Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 62490 plakalı servis otobüsü Destek Sokak ile Plevne Sokak kesişiminde yer alan kaldırımın yanındaki boş alana park etmek için geri manevra yaptı. O esnada sürücünün fark etmediği Hasan Uçar (90) otobüsün altında kaldı. Durumu fark eden sürücü otobüsü durdurarak sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Uçar’ı otobüsün altından çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Uçar’ın hayatını kaybettiğini belirlerken cenazesi morga kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement