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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otobüsteki yolcudan 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

Otobüsteki yolcudan 3 kilo 604 gram esrar ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( MALATYA ) MALATYA

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- Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir yolcu otobüsünde 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğu girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada M.T. isimli şahsın çantasında 3 kilo 604 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, M.T.'nin emniyette ki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. (HE-
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