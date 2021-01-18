Otobüsteki yankesici polisten kaçamadı

-- Güvenlik kamerası



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara polisi, vatandaşın cebindeki 2 bin 5000 lirayı 2 saniyeden az sürede çalan yankesiciyi yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri belediye otobüsünde kalabalıktan yararlanarak vatandaşın cebindeki 2 bin 500 lirayı 2 saniyeden az bir sürede çalan yankesiciyi yakalamak için çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu Bayparmak olarak bilinen şüpheli Engin U. polis ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası yansıyan olayda Engin U.'nun, yolcunun parasını birkaç saniye içerisinde aldığı ve otobüsten indiği görüldü.

Zanlının 20'ye yakın benzer suça karıştığı belirlendi. Zanlı Engin U., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Engin U., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. (BC -



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