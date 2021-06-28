Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı

-Kazaya karışan otobüslerden detay

-Yaralılardan detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, İnegöl içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Erhan Doğan(33) yönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, önünde yavaşlayan sürücü Ergün P. (60) yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı. O sırada kontrolden çıkan sürücü Zafer Y. (35) yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de otobüse yandan çarptı. Zincirleme kaza sonucu toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir G. (56) ile Muhammet Ali A.(14) yaralandılar. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Tahir Giray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonucu ulaşıma kapanan karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 1 saat süren çalışma sonucu karayolu trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

