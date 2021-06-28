Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı

Otobüsler çarpıştı, karayolu ulaşıma kapandı: 1'i ağır 2 yaralı

Olay yerinden detay

Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Trol 

-Kazaya karışan otobüslerden detay
-Yaralılardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, İnegöl içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Erhan Doğan(33) yönetimindeki 16 M 06025 plakalı toplu taşıma otobüsü, önünde yavaşlayan sürücü Ergün P. (60) yönetimindeki 41 PK 086 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse arkadan çarptı. O sırada kontrolden çıkan sürücü Zafer Y. (35) yönetimindeki 16 AIR 735 plakalı otomobil de otobüse yandan çarptı. Zincirleme kaza sonucu toplu taşıma aracındaki yolcular Tahir G. (56) ile Muhammet Ali A.(14) yaralandılar. 2 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Tahir Giray'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonucu ulaşıma kapanan karayolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 1 saat süren çalışma sonucu karayolu trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement