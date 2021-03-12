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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü:1 ölü, 4 yaralı

Otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü:1 ölü, 4 yaralı

- Kaza yerinden detaylar

Jandarma Kamera Şehirlerarası Otobüs 

-- 2 parçaya bölünen araçtan detay
-- Genel detay
-- Otobüs detay

(TEKİRDAĞ) Yola fırlayan yayaya tırın çarptığı anlar kamerada BİNGÖL

- Bingöl’de otobüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Bingöl-Karlıova yolu Toklular köyü mevkiinde geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 AAE 423 plakalı şehirlerarası otobüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 AID 168 plakalı araç çarpıştı. Kazada araç ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de Bingöl Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. (AT-HIV-
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