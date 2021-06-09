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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Otobüse çarpan araç şarampole uçtu: 1 yaralı

kaza yapan araçlar

Jandarma Alabalık Ticari Araç Yolcu Otobüsü Hatalı Sollama 

-olay yerindeki ambulans
-jandarma ekipleri
-kalabalık
-aracın inceleyenler
-kazaya hatalı sollamanın neden olduğunu söyleyen otobüs sürücüsü
-ambulansın olay yerinden ayrılması
-yoldaki trafik akışı
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) -- Hatalı sollamanın kazaya neden olduğu iddiası ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da yolda aniden yavaşlayan otobüse arkadan çarpan hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, otobüs sürücüsü ise hatalı sollama yaparak karşıdan gelen başka bir araca çarpmamak için yavaşlamak zorunda kaldığını iddia etti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Urfa Cesur firmasına ait Futa U.’nun kullandığı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aniden yavaşladı. Arkadan gelen Ford marka 55 DM 142 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Habip E., önündeki otobüsün yavaşladığını fark edemeyince arkadan çarparak şarampole uçtu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Habip E. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Fuat U. kazaya hatalı solla yapan bir aracın neden olduğunu iddia etti. Karşıdan gelen araca çarpmamak için yavaşladığını söyleyen Fuat U., bu nedenle arkadan gelen aracın kendisine çarptığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SVY-
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