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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüse binemeyen yaşlı kadının yardımına polis yetişti

Otobüse binemeyen yaşlı kadının yardımına polis yetişti

Yaşlı kadının polislerden yardım istemesi

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-Polisin poşetleri taşıması
-Durağa doğru yürümeler
-Otobüse binmesi ve otobüsün hareketi

( KAHRAMANMARAŞ )- Yaşlı kadına yardım eden polis ekipleri, elindeki poşetleri de alarak otobüse kadar eşlik etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta evine gitmek isteyen yaşlı bir kadına devriye görevi yapan polis ekipleri otobüse bindirerek evine gönderdi. Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki Neziha Yıldırım, kent meydanında devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gelerek evine gitmek istediğini ancak halk otobüsüne binemediğini söyledi.

Yaşlı kadına yardım eden polis ekipleri, elindeki poşetleri de alarak otobüse kadar eşlik etti. Onikişbuat İlçesi Tekerek Mahallesinde oturduğunu söyleyen yaşlı kadın, güzergahtan geçen otobüse bindirilerek evine gönderildi. Yaşlı kadın polislere teşekkür etti. (HLL-
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