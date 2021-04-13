Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Otobüs şoförü yol kenarında yaralı bulduğu şahini ölümden kurtardı

Otobüs şoförü yol kenarında yaralı bulduğu şahini ölümden kurtardı

- SUBAŞI'NIN YARALI ŞAHİNİ İTFAİYEYE GETİRMESİ

Bild Halk Otobüsü Allah Emniyet Şeridi 

-- YARALI KUŞUN İTFAİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ
-- HALİT SUBAŞI İLE RÖPORTAJ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı sefer yaptığı sırada yol kenarında yaralı bulduğu şahini aracına alarak Milli Parklar görevlilerine verilmek üzere itfaiye ekiplerine teslim etti. Bolu’da, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Halit Subaşı sefer yaptığı sırada D-100 Karayolu Elmalık mevkiinde yol üzerinde hareketsiz yatan bir kuş olduğunu farketti. Yolcuların da bulunduğu halk otobüsünü emniyet şeridine çeken Subaşı araçtan inerek yaralı şahinin yanına gitti. Şahin’in kanadında kan olduğunu gören sürücü montuyla kuruladığı kuşu otobüse alarak yoluna devam etti. Yolcuları şehir merkezinde indiren Subaşı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yönlendirmesi üzerine Subaşı yaralı şahini Milli Parklar ekiplerine verilmek üzere itfaiye müdürlüğüne teslim etti. Zarar görmemesi için kafese konulan yaralı şahin daha sonra tedavisi için milli parklar görevlilerine teslim edildi. “İnşallah uçtuğunu görürüz” Yaralı kuşu aracına alarak ölmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü Halit Subaşı, “Yolun sol şeridinde yatıyordu. Aniden duramadım. Yolun kenarına çektim. Arabalar vurmasın diye sol şeritten montumla beraber aldım. Yolda gelen kadar milli parklar ve Bolu Belediyesi’ni aradım. En son itfaiyeye teslim ettim. İnşallah yaşar ve uçtuğunu görürüz. İlk gördüğümde uçamıyordu. Kanadında kan var. Ya bir araç çarptı yada yavru olduğu için gelişemedi. Aç da olabilir. Çok ıslaktı. Kuruladım” dedi.
(FC-RFK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement