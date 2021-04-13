Otobüs şoförü yol kenarında yaralı bulduğu şahini ölümden kurtardı

-- YARALI KUŞUN İTFAİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ

-- HALİT SUBAŞI İLE RÖPORTAJ

-- DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, özel halk otobüsü şoförü Halit Subaşı sefer yaptığı sırada yol kenarında yaralı bulduğu şahini aracına alarak Milli Parklar görevlilerine verilmek üzere itfaiye ekiplerine teslim etti. Bolu’da, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Halit Subaşı sefer yaptığı sırada D-100 Karayolu Elmalık mevkiinde yol üzerinde hareketsiz yatan bir kuş olduğunu farketti. Yolcuların da bulunduğu halk otobüsünü emniyet şeridine çeken Subaşı araçtan inerek yaralı şahinin yanına gitti. Şahin’in kanadında kan olduğunu gören sürücü montuyla kuruladığı kuşu otobüse alarak yoluna devam etti. Yolcuları şehir merkezinde indiren Subaşı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yönlendirmesi üzerine Subaşı yaralı şahini Milli Parklar ekiplerine verilmek üzere itfaiye müdürlüğüne teslim etti. Zarar görmemesi için kafese konulan yaralı şahin daha sonra tedavisi için milli parklar görevlilerine teslim edildi. “İnşallah uçtuğunu görürüz” Yaralı kuşu aracına alarak ölmekten kurtaran halk otobüsü sürücüsü Halit Subaşı, “Yolun sol şeridinde yatıyordu. Aniden duramadım. Yolun kenarına çektim. Arabalar vurmasın diye sol şeritten montumla beraber aldım. Yolda gelen kadar milli parklar ve Bolu Belediyesi’ni aradım. En son itfaiyeye teslim ettim. İnşallah yaşar ve uçtuğunu görürüz. İlk gördüğümde uçamıyordu. Kanadında kan var. Ya bir araç çarptı yada yavru olduğu için gelişemedi. Aç da olabilir. Çok ıslaktı. Kuruladım” dedi.

(FC-RFK-



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