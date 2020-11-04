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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otobüs kazasında zarar gören demiryolu onarıldı

Otobüs kazasında zarar gören demiryolu onarıldı

Kaza yerinden görüntü

Bild Yolcu Otobüsü 

-Kaza yapan otobüsten görüntü
-Demiryolu ekiplerinin çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak demiryoluna çarpıp durduğu kazada zarar gören demiryolu kısa sürede onarıldı. Kaza, sabah saatlerinde Kuyucak Kurtuluş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan hareket edip Denizli üzerinden Aydın istikametine seyir halinde olan Fuat A. yönetimindeki 21 AR 777 plakalı yolcu otobüsü iddiaya göre şoförün uyuması sonucu yoldan çıktı. Bir anda yoldan çıkan otobüsün şarampolde seyretmeye başlaması ile otobüste büyük panik yaşanırken otobüs önce demiryolu çakıllarına ardından raylara çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken demiryolu zarar gördü. “Raylar kısa sürede onarıldı” İzmir-Denizli demiryolu hattı Kurtuluş Mahallesi mevkiinde kazadan sonra meydana gelen raylardaki bozulma Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri tarafından kısa sürede onarılarak, demiryolu hattında yaşanabilecek kazaların önüne geçildi.
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