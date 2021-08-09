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Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Otobüs kazasında ölen gurbetçi anne ve 2 çocuğu toprağa verildi

Cenaze namazından görüntü

Cenaze Otobüs Kazası Cenaze Namazı Gözyaşı Gurbetçi 

-Ailesinin cenazeleri başında ağlayan gençten görüntü
-Helallik alınması
-Cenazelerin götürülmesi
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Fransa’dan tatil için geldikleri memleketlerinden yazlıklarına giderken Balıkesir’de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi Kocaeli’de toprağa verildi.
Fransa'da yaşayan ve Körfez'deki yazlık evlerine gelen ve Balıkesir'e tatile gittikleri öğrenilen Sevim Kızılırmak (52), kızı Melissa Kızılırmak (21), ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (18), Balıkesir’de meydana gelen otobüs kazasında kazada hayatını kaybetti. Kazada yaşamlarını yitiren 15 kişi arasında bulunan anne ve çocuklarının cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Kocaeli’ne getirildi.
Kızılırmak ailesinin cenazeleri, Körfez Esentepe Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene katılan Kızılırmak’ın tatile gelmeyen eşi ve oğlu ise tabutların başında gözyaşı döktü.
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