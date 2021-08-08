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Otobüs kazasında hasta yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otobüs kazasında hasta yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor

Otobüs kazasında hasta yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor

Hasta yakınları ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hastane Yıllık İzin Otobüs Kazası Tatİl Ameliyat 


- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi gören otobüs kazası yaralılardan Yeşim D'in dayısı Mehmet Göktürk, gazetecilere yeğeninin yıllık izin tatilini geçirmek için Zonguldak'tan İzmir'in Dikili ilçesine doğru yola çıktığını söyledi.

Otobüsün sabah Dikili'ye gelmemesinin ardından kazayı öğrendiklerini ifade eden Göktürk, "Buraya geldik, sağ olsunlar gerekli ilgiyi gösterdiler. Yakınımız ilk önce Bandırma'ya sevk edilecekti. Vali Bey'in talimatıyla buraya getirildi.
Burada ameliyat edilecek, şu anda burada bekliyoruz. Yakınımız şu an müşahede odasında. Plastik cerrahiyi bekliyoruz. Yeğenim, Zonguldak'tan Dikili'ye yanımıza tatile gelecekti. Zonguldak Çaycuma Meslek Yüksekokulunda memur olarak görev yapıyor. Yıllık iznini bizim yanımızda geçirmek için gelecekti. Böyle bir olaya maruz kaldık."dedi.
Hastanelerde yaralı yakınlarının bekleyişi devam ederken çevre ilçelerdeki hastanelerden uzman doktorlar yaralıların bulunduğu hastanelere görevlendiriliyor. (EME-
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