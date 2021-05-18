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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Otobüs çarptı, ambulansı kaldırımda oturarak bekledi

Otobüs çarptı, ambulansı kaldırımda oturarak bekledi

olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Karahisar Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yaralıdan görüntü
-sağlık ekiplerinin gelmesi
-ambulansa alınması
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da otobüs yayaya çarptı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan şahıs polisi aradıktan sonra kaldırıma oturarak ambulansın gelmesini bekledi.Olay, Marulcu mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milli Egemenlik caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Kadir K., (48) Kurtuluş caddesinden Zafer Meydanı’na giden bir otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Polis ekiplerini ve 112 Acil ekiplerini arayan Kadir K., kaldırıma oturarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen polis ekiplerine olayı anlatan Kadir K., kendisine çarpan aracın 03 AAL 103 plakalı otobüs olduğunu belirterek şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.

İhbardan bir kaç dakika sonra olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir K., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobilin şoförünün A.Ç., isimli şahıs olduğu öğrenildi.
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