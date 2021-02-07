Otobanda feci kazada otomobil tırın altından güçlükle çıkarıldı: 2 ölü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması detaylar

-Cesetlerin çıkartılması sağlık ekiplerinin cihazlara bağlaması ve son detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep-Kahramanmaraş otoban yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği belirlenemeyen otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ölenlerin cansız bedenleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken ölenlerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.



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