Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı

- Gaziantep otobanında tırın bir işçi servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 15 kişi yaralandı. Gaziantep otobanında aksam saatlerinde meydana gelen kazada tır, isçi servisine çarptı. Feci kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşandı . etrafa savrulan yaralılara vatandaşlar, güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri müdahale ederken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ekiplerinin calismasiyla kurtarıldı. ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. (SD-
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