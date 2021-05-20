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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Oto yıkamada uyuşturucu operasyonu: 2 Gözaltı

Polis ekiplerinden görüntü

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Adliye Binası Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Oto yıkamadan görüntü
-Uyuşturucudan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Polis ekipleri oto yıkamayı didik didik aradı ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince bir oto yıkama işletmesine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Oto yıkamayı didik didik arayan polisler uyuşturucu ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski adliye binası yakınlarında bulunan bir oto yıkamada uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Polis ekipleri oto yıkamaya ani baskın düzenleyerek burada aramalar gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin oto yıkama işletmesinde yaptıkları didik didik arama sonucunda yaklaşık 20 gram metamfetamin maddesi, bir miktar toz esrar ve hassas terazi ele geçirdi. Polis ekipleri uyuşturucu maddelerini muhafaza altına alırken konuyla ilgili olarak İ.K., ile A.G., isimli iki şahsı gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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