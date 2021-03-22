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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı

Oto yıkamacıya kaçak alkol baskını: 2 gözaltı

yakalanan malzemelerin görnütüsü

( ANTALYA ) - ANTALYA

Jandarma Kaçak Akalan Bandrol Kaçak Alkol 


- Antalya’da galeri ve oto yıkama olarak kullanılan iş yerlerinde kaçak alkol imalatı yapan şahıslara operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şahıslar suçüstü yakalanırken çok sayıda alkol şişesi, etil alkol, aromalar ve sahte bandrol ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Antalya’nın Kepez ilçesi, Kanal Mahallesinde B. A. isimli galeri ve oto yıkama işletmelerinde A.S. ve S.Ç. isimli şahısların kaçak Alkol imal ettikleri yönünde ihbar alan jandarma ekipleri hareket geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ekipleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işyerine ortak operasyon gerçekleştirdi. Şahıslar suçüstü yakalanırken yapılan aramada, 225 adet 50 cc.lik doldurulmuş alkol şişesi, bin 622 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş şişe, 280 litre etil alkol, 370 adet sahte bandrol, 4 Litre aroma ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Antalya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar bugün adliyeye çıkarılacak. (EA-
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