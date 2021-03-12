Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

-Hastaneye kaldırılan yaralılardan görüntüler

İlk Müdahale Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden görüntüler
--Ekiplerin incelemelerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir oto yıkamacısında iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto yıkamacısında aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Sercan G. (39) ve Ertuğrul O. (27) vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sercan G. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ertuğrul O. İse Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri Sercan G. ve Ertuğrul O.’yu yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement