Oto yıkamacıda elektrik akımına kapıldı, hastanelik oldu

-Şahsın ambulanstan indirilmesi

-Olay yerinden görüntü



(( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir oto yıkamada elektrik akımına kapılan şahıs hastanelik oldu. Olay Mahmudiye mahallesinde faaliyet gösteren oto yıkamacı da meydana geldi. Oto yıkamaya gelen Kasım C.(23), elektrik panosu yanındaki merdiveni aldığı sırada akıma kapıldı. Kurtarılan genç için 112’ye haber verildi.

Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

