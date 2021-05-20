Oto yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu

-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışması



( SAMSUN )- Sanayide çıkan yangın iş yerini küle çevirdi SAMSUN



- Samsun’un Terme ilçesinde bir oto yedek parça dükkanı, çıkan yangında küle döndü, Olay, Terme ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto yedek parça dükkanında aniden yükselen alevlere iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğünü fark edenler olayı 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken rüzgârın da etkisiyle yangın iş yerinin tamamını sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanı sıra Terme Belediyesi’nin su tankeri de yangına müdahale etti. Yangında bir vatandaş söndürme çalışmalarına yardım etmek isterken dumandan etkilenerek 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların itfaiyecilere yardımıyla birlikte kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında, iş yerinde bulunan 300’ün üzerindeki araç parçası kullanılamaz hale geldi. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlamasının ardından ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

