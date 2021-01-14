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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oto tamircide patlama: 1 kişi yaralandı, 2 araç küle döndü

Oto tamircide patlama: 1 kişi yaralandı, 2 araç küle döndü

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Tahkikat Güvenlik Önlemi Gesi 

-Yanan araçtan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir oto tamircide Ali Ç., araçları tamir ederken patlama meydana geldi. Patlamada çıkan yangında Ali Ç., dumandan etkilenerek yaralandı. Patlama, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayide bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç.'nin işyerinde otomobilleri tamir ederken patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 2 araç alev alev yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada iş yerinde bulunan çalışanlardan Ali Ç., dumandan etkilenerek yaralandı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Ali Ç’ye, yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince Çekirge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.
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