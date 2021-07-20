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Oto pazarı değil, kurban pazarı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Oto pazarı değil, kurban pazarı

Oto pazarı değil, kurban pazarı

drone görüntüsü

Kurban Pazarı İslam Hayvan 

-trafikten detaylar
-vatandaşlarla röportaj
-kesim yerlerinden detaylar
-kurban yüzülmesi

( BURSA -ÖZEL-DRONE)- Kurban kesmek isteyen binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu BURSA

- Bursa’da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi. İslam alemi Kurban Bayramı’nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine akın etti. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisine giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak. Her kesimden 7’den 70’e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, iş makinelerinin ise büyükbaş kurbanlıkları tek hamlede havaya kaldırdı. Bazı vatandaşların da elektrikli testere ile hayvanları parçaladı. Son 3 bayramı korona virüs salgınından dolayı evlerinde geçiren vatandaşlar, bu bayrama kısıtlamasız girdi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 saattir trafikte ilerlediklerini, bayram yoğunluğunun normal olduğunu dile getirerek herkesin Kurban Bayramı’nı kutladılar.
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