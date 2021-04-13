Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Oto hırsızları yakayı ele verdi, 3'ü de serbest kaldı

- Oto hırsızları yakayı ele verdi, 3'ü de serbest kaldı

otomobilden detaylar

Adli Kontrol Akalan Hırsız Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-ekiplerin çalışmalarından detaylar
-gözaltına alınan zanlılardan detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 3 kişi kovalamaca sonucunda yakalandılar. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Olay dün akşam meydana geldi. Bursa-Ankara karayolu üzerinde devriye gezen polis ekipleri, 16 AlA 379 plakalı araçtan şüphelenerek,sürücüye dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
Karayolu üzerinden Mesudiye mahallesine giren sürücü, ara sokaklarda izini kaybetmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Şehit Erol Beyhan sokağa giren şüphelilerin aracı çamura saplandı. Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçmaya başladılar. Tarlalık alana giren 3 şahıs kaçarak kayıplara karıştılar. Polis ekipleri, gece boyunca araştırma yaparak kaçan şüpheler A.S., U.Ö. ve R.T'yi yakalayarak gözaltına aldılar. Sorgulamanın ardından 2 araç çalıp satan ve 3 aracıda çalma girişimde bulunan 3 şahıs adliyeye sevk edildiler. Polis ekipleri çalınan araçları bularak sahiplerine teslim ettiler. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement