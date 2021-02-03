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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Oto hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

Oto hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

-Güvenlik kamerası Görüntüleri

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Tahkikat İş Makinesi Oto Hırsızı Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 3 farklı araca giren bir oto hırsızı yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına takıldı. Alınan bilgiye göre Taşköprü merkezi Bahçelievler mahallesinde park halinde bulunan 2 kamyon ve 1 iş makinesinin kapısını açarak içine giren bir kişi yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına an be an yakalandı. Kimliği bilinmeyen oto hırsızı gece saat 01:30 civarında koyu renkli bir otomobille olayın yaşandığı yere geldi. Aracını park halindeki bir kamyonun arkasına park eden kimliği belirsiz kişi önce yakındaki kamyona, sonra park halinde bulunan başka bir kamyona ve en sonda bir iş makinesinin kapısını açarak içine girdi. Bir süre araçların içerinde kalan hırsız daha sonra geldiği otomobille olay yerinden ayrıldı. Araç sahiplerinin ifadelerine göre hızsız araçlardan 1 adet oto teyp, 1 adet takım çantası ve araçlardan birine ait ruhsatnameyi aldı. Taşköprü Emniyet müdürlüğü olay ile ilgili tahkikat başlattı. (AD-ALI-
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