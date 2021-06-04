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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Oto galerideki silah ticaretine polis operasyonu: 4 gözaltı

Oto galerideki silah ticaretine polis operasyonu: 4 gözaltı

Ele geçirilen silahlardan görüntü

Polis Asad Silah Ticareti Harekete Geç Mermi 

-Şüphelilerin adliyeye sevki

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta polis, oto galeride aynı aileden 4 kişinin yasadışı silah alış satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 3 işyeri ve 3 ikamette yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermi ele geçirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı aileden olan 4 kişinin 3 iş yeri ve 3 ikamette bulunan işyerinde yasadışı bir şekilde silah alış ve satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, aralarında oto galerilerin de bulunduğu adreslerde aramalar gerçekleştirdi. Operasyonda aynı aileden 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi. Şahıslar mahkemeye sevk edildi.
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