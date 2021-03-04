Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı

-söndürme çalışmaları

-detaylar

-Yanan araç detayları

-Genel detaylar



( ANTALYA )- Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü ANTALYA



- Antalya'da lüks arabaların da bulunduğu oto galeride yangın çıktı. Yangında 3 otomobil tamamen kül olurken, 3 araç da alevlerden etkilendi. Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D-400 karayoluna üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi. Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.



loading...