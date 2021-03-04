Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı

Oto galeride yangın çıktı lüks otolar alev alev yandı

alev alev yanan galeri

İtfaiye Aracı Lüks Otomobil 

-söndürme çalışmaları
-detaylar
-Yanan araç detayları
-Genel detaylar

( ANTALYA )- Üç otomobil küle döndü, üç otomobil zarar gördü ANTALYA

- Antalya'da lüks arabaların da bulunduğu oto galeride yangın çıktı. Yangında 3 otomobil tamamen kül olurken, 3 araç da alevlerden etkilendi. Antalya'nın Serik ilçesinde gece saat 24.00 sıraların da D-400 karayoluna üzerinde bir oto galeride bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galeride 3 araç tamamen küle dönerken diğer 3 araç ise kısmen alevlerden etkilendi. Adem Bülüç ve İbrahim Çeşme'ye ait oto galeride çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi. Yangına 3 itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edilmesine rağmen oto galeride büyük maddi zarar oluştu. Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
Suudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleriSuudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleri
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı