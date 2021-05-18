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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Oto galerici, işyerinde asılı halde ölü bulundu

Oto galerici, işyerinde asılı halde ölü bulundu

-Olay yerinden detay

Polis Sağlık Ekibi Psikoloji Olay Yeri İnceleme Cenaze 

--Ailenin feryatları
--Cenazenin kaldırılması
-ölen şahıs foto

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da galericilik yapan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Mustafa Demirel, işyerinde asılı halde ölü bulundu. Demirel’in cansız bedeni, işyerinin kapısını kırarak içeri giren komşuları tarafından bulundu. Olay Manavgat ilçesine bağlı Sanayi Mahallesindeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece boyunca eve gelmediği için ailesi tarafından aranan ve bir türlü ulaşılamayan Mustafa Demirel’in cansız bedeni komşuları tarafından bulundu. Sabah işyerlerini açan komşu esnaflar, Mustafa Demirel’in otomobilinin işyerinin önünde olması, işyerinin elektriğinin yanar vaziyette olması ve telefona bakmaması nedeniyle merdiven koyarak içeriye baktı. Mustafa Demirel’i azılı halde gören komşuları, işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Demirel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayı duyan yakınları oto galeriye akın etti. Annesi feryatlar atarken, eşi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Mustafa Demirel’in gerek ekonomik olarak gerekse ailevi ve psikolojik hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

Demirel’in cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. (EA-
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