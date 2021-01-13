Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otlukbeli’de fırtına çatıları uçurdu

Otlukbeli’de fırtına çatıları uçurdu

- İlçede fırtınanın verdiği zarar, uçan çatılar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Bild Şiddetli Rüzgar 


- Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu enerji nakil hatlarına zarar verdi. Otlukbeli ilçesinde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi, enerji nakil hatlarında teller koptu, çatılar uçtu. İlçe merkezinde bugün öğle saatlerinde etkili olan ve saatte hızı 90 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar bazı elektrik direklerinin zarar görmesine, ağaçların devrilmesine, birkaç evinde çatısının uçmasına neden oldu. İlçede yaşanan olumsuzlukta herhangi can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.
(AA-AA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı