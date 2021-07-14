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Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Detaylar

Karya Yangın Altın Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması
-O anlara ait cep telefon görüntüsü

( SAKARYA )- Maddi hasarın oluştuğu yangın itfaiyenin zorlu mücadelesiyle söndürüldü SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde otluk alanda çıkarak iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda başlayan yangının büyümesi sonrasında peyzaj işi yapan dükkana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-GY-Y)
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