Otizmli öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı

-Başkan Saygılı ve Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, çocuklarla boya yaparken görüntü

-Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile röp.

-İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile röp.

-Etkinlikten detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte otizmli öğrenciler ile birlikte okul duvarına resimler yapıp, eğlenceli dakikalar geçirdi.Kırıkkale Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulunda otizmli öğrenciler için “Telafide Bende Varım” projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, otizmli öğrencilerle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi. Saygılı ve Tüfekçi, otizmli öğrenciler ile birlikte okul duvarına resimler çizip, rengârenk boyadı. Ardından müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynadı.“Bizim için özel olan evlatlarımız”Telafi eğitimlerine yaz boyunca destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Telafi eğitimi yaz okulu boyunca devam etti. Özel kardeşlerimizin burada etkinlikleri devam etti. Güzel bir okul, etrafı hayvanların ve yeşil alanların olduğu alan. Biz de zaman zaman gelip burada hocalarımızla istişare ediyoruz ne yapabiliriz diye. Diğer bizim kurumlarımızda da, mahalle konaklarımızda da, gençlik merkezlerimizde de telafi eğitimleri konusunda genç kardeşlerimize yardımcı olduk. Burası özel bir okul sağ olsun hocalarımız da çok güzel etkinlikler yapıyor. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bizim için özel olan evlatlarımız. Müdür bey de, hocalarımız da çok önem veriyorlar buraya. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bu çocuklarımızın yüzlerinin hep böyle gülmesini istiyoruz”İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Başkanımızın da belirttiği gibi buradaki çocuklarımız çok özel çocuklar. Biz de doğal olarak kendileriyle özel ilgileniyoruz. Bu anlamda Adnan Şener Özel Uygulama Okulumuzda her türlü etkinliğiyle, oyunlarıyla, ekibiyle, canlı ve güzel bir okulumuz. Yaz döneminde Bakanlığımızın ‘Telafide Ben de Varım’ programı çerçevesinde güzel etkinlikler gerçekleşti. Bugün burada Başkanımızın da katkılarıyla bütün bahçenin güzelleştirilmesi, kamelyalar, hayvanat bahçesi, duvar süslemesiyle beraber son noktayı koyduk. Başkanımız bu anlamda bize çok ciddi destek veriyor. İnşallah bu çocuklarımızın yüzlerinin hep böyle gülmesini istiyoruz, hayat boyu gülmesini istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.

