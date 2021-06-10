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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otizmli Kemal doğum gününde polis oldu

Otizmli Kemal doğum gününde polis oldu

Otizmli Kemal’in doğum gününden genel ve detay görüntüler

Emniyet Teşkilatı Polis Kıyafeti Doğum Günü Partisi Doğum Günü Pastası Emniyet Müdürlüğü 

-Otizmli Kemal’in telsizden anons yaptığı görüntüler
-Dernek üyesi Duygu Taşkın ile röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL)- En büyük hayali polis olmak olan otizmli Kemal, doğum gününde hayaline kavuştu İSTANBUL

- En büyük hayali polis olmak olan otizmli Kemal, doğum gününde birkaç saatliğine de olsa hayalini gerçekleştirdi. Bir Adım Yardım Derneği ve Esenyurt İlçe Emniyeti’nin ortak gerçekleştirdiği doğum günü etkinliğinde otizmli Kemal polis kıyafetiyle sokaklarda dolaşarak telsizinden anons yaptı. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 15 yaşındaki Otizmli Kemal Akağa’nın en büyük hayali polis olmaktı. Bu isteğini tesadüf eseri karşılaştığı Bir Adım Yardım Derneği üyelerine söyleyince en büyük hayali gerçek oldu. Dernek üyelerinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşmesi sonucunda gerçekleşen doğum günü partisinde, otizmli Kemal polis kıyafeti giyerek sokaklarda dolaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’ın da katıldığı etkinlikte doğum günü pastası kesilen otizmli Kemal, dilek olarak ise telsizden anons geçmeyi diledi. Emniyet müdürü Recep Tepebaş, Kemal’in isteğini gerçekleştirerek telsizden anons yapmasını sağladı. Çok mutlu olduğunu belirten otizmli Kemal ise tüm dernek üyeleri ve emniyet teşkilatına teşekkür etti. “Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım” En büyük hayali polis olmak olan otizmli Kemal’e yardım edebildikleri için çok mutlu olduğunu belirten Bir Adım Yardım Derneği üyesi Duygu Taşkın, “Faaliyetlerimiz sırasında tesadüf eseri Kemal ile karşılaştık. Kemal bize hayalinin polis olmak olduğunu söyledi ve ‘Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım’ dedi.
Bizde ne yapılabilir diye düşündük ve ilçe emniyet müdürlüğüne ulaştık. Doğum gününde Kemal’i bir günlüğüne de olsa polis yapmak istediğimizi belirttik ve onlarda karşılıksız kalmadı, bugün buradayız. Dernek üyeleri ve Kemal’e gösterdiği özel ilgisinden ötürü ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’a çok teşekkür ederim” dedi.

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