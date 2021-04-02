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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Otizmli çocuklara jandarma ve polis şefkati

Otizmli çocuklara jandarma ve polis şefkati

Jandarma ekiplerinin çocuklarla uçurtma uçurması,

Polis Jandarma Farkındalık Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü 

-Çocukların görüntüsü,
-etkinliğin drone görüntüsü,
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizmli çocuklar, jandarma komutanlığını ziyaret etti. İl emniyet müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı etkinlikte otizmli minikler jandarma polis olurken jandarma ekipleri de miniklerle birlikte çocukluklarına geri döndü.2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nın ev sahipliğinde farkındalık etkinliği düzenlendi.
‘Otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar İl Jandarma Alay Komutanlığında misafir oldu. Etkinlik kapsamında; 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince otizmli çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.Düzenlenen etkinliğe, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü , İl Jandarma Komutanlığı ve 112 Sağlık personeli katıldı.
Etkinlikte jandarma ve polis araçlarına ve motosikletlerine binen otizmli minikler, gönüllerince eğlenirken, jandarma ve polis abi ve ablaları da onlara eğlencelerinde eşlik etti.
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