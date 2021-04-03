Otizmli çocuklar mavi balonları gökyüzü ile buluşturdu

-öğrencilerden detay

-balonların bırakılması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler mavi renkli balonları gökyüzüne bıraktı. Ülkü İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı otizmin bir hastalık ya da eksiklik değil bir farklılık olduğunu vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel eğitime gereksinim duyan tüm öğrencilere gereken her türlü desteğin verildiğini ifade eden Çorbacı, “Yenice eğitim ailesi olarak bizlere düşen, gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması açısından yürüttüğümüz nitelikli çalışmalarla özel çocuklarımızın yanında olmaktır” dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik kapsamında öğrenciler kalp oluşturarak mavi renkli balonları gökyüzüyle buluşturdu.



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