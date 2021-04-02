Otizmli çocuklar için “Zaman Kapsülü” bırakıldı

-Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı'nın konuşması

-Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran'ın konuşması

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( ESKİŞEHİR )- 6 kıtada 50’ye yakın ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Mavi Işık Yak” etkinliğinde bırakılan kapsül dört yıl sonra açılacak- Mektuplar 2 Nisan 2024 Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları mektupları okuyacak ESKİŞEHİR



- Anadolu Üniversitesi tarafından “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında başlatılan ve 6 kıtada 50’ye yakın ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Mavi Işık Yak” etkinliğinde, dört yıl sonra açılmak üzere bir kaide içerisine yerleştirilen “Zaman Kapsülü” bırakıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran, Anadolu Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur, Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Daha Güzel Bir Dünyayı Nasıl Hayal Ediyorum” konulu mektuplar, bir zaman kapsülüne yerleştirildi. Mektupları yazan birinci sınıf öğrencilerinin mezun olacağı tarih olan 2024 yılında, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde açılacak ve öğrenciler kendi yazdıkları mektupları okuyacak. “Otizm spektrum ile ilgili bir farkındalık oluşturmak oldukça önemli” Otizm spektrum ile ilgili bir farkındalık oluşturmanın oldukça önemli olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci şunları söyledi: “Bu farkındalık kapsamında üniversitemiz 2016 yılından bu yana 6 kıtada 50’ye yakın ülkenin kabul ettiği ve katıldığı ‘Mavi Işık Yak’ etkinliğini düzenlemekte. Dolayısıyla bu etkinliğe ilaveten bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile otizm konusunda farkındalık yaratma çabamız daha da zenginleşerek devam edecek. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor ve planlanan çalışmaların istenilen amaca en iyi şekilde ulaşmasını temenni ediyorum.” “Otizmli çocuklar, aşırı ilgiye ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklardır” Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, “Bugün burada hayatımızdaki özel insanlar için toplandık. Otizm bir farkındalık fakat yorucu bir farkındalık. Bunu fark etmesi de kabul etmesi de zor. Bu yüzden çok değerli bir gruba sesleniyoruz. Otizmli çocuklar, aşırı ilgiye ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklardır. Bizler de otizmli çocukların eğitimine yardım eden Anadolu Üniversitesi olarak, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’ne ve Özel Eğitim Anabilim Dalı’na sahip olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

“Günümüzde 54 çocuktan birinin otizmli doğduğu tahmin edilmektedir” Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü ve Otizm Spektrum Bozukluğu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ise otizm spektrum bozukluğu ile ilgili istatiksel verilere dikkat çekti. Prof. Dr. Vuran, “Otizm spektrum bozukluğu sosyal etkileşim ve iletişimdeki yetersizliklerle sınırlı, yineleyici ve takıntılı ilgi, davranış ve etkinlik örüntüleriyle karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olarak biliniyor ve şu anda herhangi bir tedavisi bulunmuyor. Otizmli olan bireylerin yüzde 30 kadarı zihin yetersizliği yaşarken yüzde 70 kadarı normal zekadan dahiliğe kadar varan bir zekâ potansiyeline sahip. Günümüzde 54 çocuktan birinin otizmli doğduğu tahmin ediliyor. Anadolu Üniversitesi olarak bu farkındalıklar çerçevesinde farklı etkinlikler yaparak, otizm spektrum bozukluğunun geniş çevrelerce bilinmesi ve farkındalık oluşturması için çalışıyoruz” dedi.





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