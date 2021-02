-Hamsball Antrenörü Firdevs Türkeli ile otizmli çocuklarının hamsball oynaması

- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli gençler için hayata geçirilen ’Mutlu Çarşamba’ Projesi, Aydın’da da büyük bir ilgi görürken, otizmli çocuklar hemsball ile engelleri aşıyor.Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda her Çarşamba günü resmi ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan özel sporcular ve engelli bireylere yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleşiyor. Proje kapsamında Aydın’da otizmli çocuklar hemsball ile eğlenceli zamanlar geçirirken, yaptıkları spor da onların gelişimine büyük katkı sunuyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda hemsball oynayan çocukları ziyaret etti. Otizmli çocuklar ile birlikte hemsball oynayan İl Müdürü Fillikçioğlu, "Bakanlığımızın uzun zamandır yürüttüğü ’Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında bugün otizmli gençlerin hemsball sporu ile ilgili gelişmelerine şahit olduk. Buradaki velilerin ve eğiticilerin bu konuda fedakarca çalışmaları var. Pandemi sürecinde biz maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek, gençlerin spor ile iç içe olmaları noktasında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gerçekten gençlerin fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerine burada şahit oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu konuda Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir’e ve değerli hocamız Firdevs Türkeli’ye teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi sürecinin ardından çocuklarımız ile daha geniş şartlarda Çarşamba faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Oğlunun çok hareketli olduğunu ifade eden Emel Tuğrul, "Oğlum Burak 10 yaşında. Onu bir dakika olsun durduramıyorduk. Ancak bu spora başladıktan sonra hayatımız değişti. Ne kalem tutabiliyordu, ne sayı sayabiliyordu. Her şey çok zordu. Bu zorlukları biz hemsball ve Firdevs hanım ile aştık. Şimdi geldiğimiz nokta ise benim bir rüyamdı. Oğlum artık toplama bile yapabiliyor, okumayı da öğrendi. Hemsball sol beyini çalıştıran, matematiği geliştiren bir spor dalı. Devletimizden, bizse bu imkanı sunan herkesten Allah bin kere razı olsun, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

5 yıldır Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hemsball antrenörlüğü yapan Firdevs Türkeli, "Normal öğrencilerimizin yanında otizmli ve hafif düzeyde zihinsel engelli sporcular ile çalışıyoruz. Başladığımız günden beri hem akademik hem de davranışsal boyutta çok büyük gelişmeler kaydettik. Bu yüzden velilerimiz her çalışmaya çocuklarının ellerinden tutarak getiriyorlar. Hemsball bir Türkiye Cumhuriyeti resmi spor branşı ve milli bir spor. Bu yönüyle ben ayrı bir heyecan ve milli duygularla bu işe daha fazla gönül ve emek vermekteyim. Hemsball, el ve göz koordinasyonunu sağlayan, denge ve odaklanmada, refleks ve reaksiyon geliştirmede müthiş kazanımlar sağlayan bir spor dalı. Kapalı ve açık alanlarda rahatlıkla oynanabilir. Ufak bir alan bu spor için yeterli oluyor. Bu yüzden diğer spor branşlarının yanında avantajlı bir spor. Pandemi döneminde diğer spor branşları etkilenirken, biz maskemizi takarak, oynanırken de zaten mesafeli durulan bu sporu hiç aralık vermeden bu kıymetli çocuklarımızın yüreklerine dokunmaya, onlara fayda sağlamaya devam ettik" ifadelerini kullandı.Ziyaret sonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından otizmli sporculara günün anısına madalya takdim edildi.



