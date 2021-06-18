Otizmli çocuklar beş yıldızlı tatilin keyfini çıkardı

-OTİZİMLİ ÇOCUKLARIN HAVUZ KEYFİ

-OTİZMLİ ÇOCUKLARIN LUNA PARK KEYFİ

-TODEV OTİZM VAKFINI ARZU GÖKÇEK RÖP.

-OTİMLİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELER RÖP.



( MUĞLA )- İlk kez tatile çıkan otizmli çocuklar gönüllerince eğlendi MUĞLA



- Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) tarafından Bodrum’a getirilen 120 otizmli çocuk ve aileleri ilk kez tatil yapmanın heyecanını yaşadı. Aileler ise artık otellerin otizmli çocuklara da açılmasını istedi.Otizmli ailelerin tatilde yaşadığı sıkıntıları ve otizmli çocukları nedeniyle ailelerin tatile gidememesi TODEV otizm vakfını bu dururuma dur demek için “Bir Nefes” projesi gerçekleştirdi. Farklı illerden illerden bir araya gelen 120 aile otizmli çocuklarıyla beraber guruplar halinde Bodrum’un Kaynar mevkiinde bulunan Vogue otel gelen otizmli çocuklar ve aileleri 1 hafta boyunca gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Otel tarafından misafir edilen otizmli çocuklar ve aileleri özellikle su parkında, lunaparkta ve çocuk kulübünde gönüllerince eğlendi. Havuz, deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran otizmli çocuklar neşesi ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’de bir ilk olan projede ailelerin ve çocukların mutlulukları ise gözlerinde olundu. Hiç tatil yapmayan ve tatil yaptıklarında problemlerle karşılaşan aileler ilk kez bu kadar rahat tatil yaptıklarını söyledi.



TODEV otizm vakfını Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe, “Bir Nefes” projesi kapsamında aileleri Bodrum’da tatile getirdiklerini belirterek “Bu hafta 3’üncü gurup geldi. Toplamda 120 çocuk ve ailesiyle beraber Vogue otel otizm dostu otel olma yolunda ilerliyor. Bu Türkiye’de yapılmış olan bir proje. Ailelerimiz maddi imkanınız olsa bile kabul edemedikleri için otellere gidemiyorlar. Bu yüzden biz istiyoruz ki tüm illerimizdeki tesislerimize yayılsın. Otizmli aileler kapılarını açsınlar. Toplumda da bizim çocuklarımız diğer çocuklar gibi eğlensin otellerde kalsın. Engelli dostu, hayvan dostu gibi bu projede de sürdürüle bilirlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan bazı aileler gittikleri tatillerde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını çocuklarını herkesiz izlediğini ve rahatsız olduklarını açıkladı.

Başka bir otizimli aile ise hiç tatile gitmediklerini ilk kez tatile geldiklerini söyledi.





