Otizmli bireyler ahşap boyama etkinliğinde buluştu

-Başkan Çelik'in etkinlik alanına gelmesi

-Başkan Çelik'e mavi kurdele takılması

-Başkan Çelik'in otizmli bireylerle sohbeti

-Başkan Çelik konuşma

-Yapılan çalışmalardan detaylar



( MANİSA )-Şehzadeler Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri ve aileleriyle buluştu MANİSA



- Manisa'daki otizmli bireyler ve aileleri Şehzadeler Belediyesinin organizasyonuyla tarihi Kurşunlu Han'da ahşap boyama etkinliğinde buluştu. Keyifli anların yaşandığı etkinlikle ilgili konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Eskiden engelli çocuğu olan aileler utanırken, bugün artık bütün etkinliklerin içerisinde yer alabiliyor ve hükümetimizin sayısız desteklerinden istifade edebiliyorlar. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm bu yavrularımız ve aileleri adına Şehzadeler şehrinden şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Şehzadeler Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında tarihi Kurşunlu Han’da düzenlediği etkinlikte otizmli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte buluşan otizmli bireyler ahşap boyama yaparak, keyifli bir gün geçirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Haşim Yener Bilir ile birlikte etkinliğe katılarak, otizmli bireyler ile bir araya geldi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Halk Eğitim Merkezi ve Otizm Derneği yetkililerinin de hazır bulunduğu etkinlikte otizmli bireyler fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini gözler önüne serdi. "Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti" Otizmli bireyler ile yakından ilgilenen Başkan Çelik, engelsiz şehirler oluşturmanın ve engelli bireyler ile ailelerinin rahat bir yaşam sürmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Başkan Çelik, “Otizmli kardeşlerimiz keyifli bir gün geçiriyor. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Engelsiz şehirler oluşturmak ve engelli bireyler ile ailelerinin rahat bir yaşam sürmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.

"20 yıl öncesiyle bugün arasında dağlar kadar fark var" AK Parti Hükümetleri tarafından bu konuda şimdiye kadar çok büyük adımlar atıldığını ve atılmaya da devam ettiğini kaydeden Başkan Çelik, "Hükümetimiz tarafından bu konuda çok büyük adımlar atıldı. 20 yıl öncesi ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Eskiden engelli çocuğu olan aileler utanırken, bugün artık bütün etkinliklerin içerisinde yer alabiliyor ve hükümetimizin sayısız desteklerinden istifade edebiliyorlar. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm bu yavrularımız ve aileleri adına Şehzadeler Şehrinden şükranlarımı arz ediyorum. İnanıyorum ki Manisa’ya, yapılacak imar planından sonra ortaya çıkacak bir sosyal donatı alanında, en güzel Engelsiz Yaşam Merkezi de kazandırılacaktır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şehzadeler Belediyesi olarak engelsiz bir Şehzadeler için engelli bireylerimiz ve ailelerine pozitif ayrımcılık yaparak onlar için sayısız projeye imza attık. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte otizmli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Çelik bol bol sohbet ederek ortaya çıkan çalışmaları inceledi.



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