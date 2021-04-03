Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü

Otizm Farkındalık Günü'nde Tarihi Kayseri kalesi maviye büründü

Kaleden ve Cumhuriyet Meydanı'ndan drone görüntüleri

( KAYSERİ -DRONE-ÖZEL)- Cumhuriyet Meydanı'nda renk cümbüşü havadan görüntülendi KAYSERİ

Otizm Farkındalık Kubat Irak 


- Tarihi Kayseri Kalesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizme farkındalık oluşturmak için mavi ışıkla donatıldı. Havadan görüntülenen kalenin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki renk cümbüşü, kendine hayran bıraktı. 3'üncü yüzyılda Roma Dönemi'nde yapılan ve 6'ıncı yüzyılda Bizans Dönemi'nde daraltılan, Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat zamanında bugünkü şekliyle yeniden yapılan Kayseri Kalesi'nde farklı bir etkinlik düzenlendi.
2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mavi ışıkların yükseldiği Kayseri Kalesi'nde renk cümbüşü yaşandı. Havadan görüntülenen kale, kendine hayran bıraktı. Öte yandan, yine Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Saat Kulesi'de mavi ışık ile donatıldı. (AG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement