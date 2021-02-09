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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Otellere korona virüs denetimi

- Otellere korona virüs denetimi

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( ORDU ) ORDU

Gesi Zabıta Trol 


- Son günlerde yeniden tırmanışa geçen korona virüs (Kovid-19) bulaş sayısı nedeniyle Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine yönelik korona virüs denetimlerini arttırdı. Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kentteki otellerde denetimlerde bulundu. İşletme sahipleri uyarıldı Ekipler yaptıkları denetimlerde korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, HES uygulaması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi konusunda işletme sahiplerini ikaz etti. Özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda işletme yetkililerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, otellerde korona virüs konusunda müşterilere yönelik uyarıcı ilanlar ve duyuruların olup olmadığı kontrol etti. "Denetimlerimiz sürecek" Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Her zaman dediğimiz gibi korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm vatandaşlarımızı ve işletme sahiplerini kendi ve sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere ve kurallara uymaya davet ediyoruz. Kurallara uyulsun ki hep birlikte normal yaşama artık geri dönelim” dedi.
(AA-SLH-Y)
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