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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Otelin kasasından çalınan paralar profil demirlerin içinden çıktı (2) - AFYONKARAHİSAR

Otelin kasasından çalınan paralar profil demirlerin içinden çıktı (2) - AFYONKARAHİSAR

- Şüphelinin adresinde arama yapılması - Dolarların saklanan profil demirlerinin içerisinden çıkarılması - Çıkan dolarlarGÜNCELLEME - Afyonkarahisar 'da çalıştıkları otelin kasasından 485 bin dolar çaldıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Şüphelilerden birinin evinin çatı katında gizlediği paralar, profil demirlerin içinden çıkarıldıADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da çalıştıkları otelin çelik kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mahallesi'ndeki termal otelin çelik kasasından 485 bin dolar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından hırsızlık olayını otel çalışanları Senem Ö, Kadir Z. ve Bekir A'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Senem Ö'nün evinde 172 bin 700 dolar ve Bekir A'nın evinde 126 bin 700 dolar ele geçirildi. Kadir Z'nin adresinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen toplam 299 bin 400 dolara el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Zanlılardan Senem Ö. ile Bekir A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıb Kadir Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan polis ekiplerince, Bekir A'nın adresinde yapılan aramada, çalıntı dolarların strafor ile kapatılmış profil demirlerin içinden çıkarılması görüntüleri paylaşıldı.Görüntülerde, polis ekiplerinin, zanlının evinin çatı katında profil demirin içerisine gizlenen desteler halindeki dolarları çıkarması yer alıyor.

Çatı Katı Adli Kontrol Karahisar Hırsız Polis Ekipleri 

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