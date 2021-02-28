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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Otele uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Otele uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Gözaltına alınanın şahısların polislerin arasında yürümesi

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-Polis aracına binmesi
-Polisin kolunda adliyeye girişi
-Narkotik şube yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucu ve paranın fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisinin bir otele düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen parayla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen Ü.D., Ö.G. ile B.Ç. adlı genç kadının Atakum İlçesinde kalmış oldukları otel odasına operasyon düzenledi.
Otel odasında yapılan aramada 633 kapsül sentetik ecza, 0,17 gram metamfetamin maddesi, 2 adet bong çubuğu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 950 TL para ve uyuşturucu madde satışı için kullanılan alacak-verecek notları ele geçirildi. Narkotik polisi olayın devamında Ö.G.’nin ikametinde yaptıkları aramada 0,27 gram metamfetamin maddesi, 10 adet sentetik ecza hap elde etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.D., Ö.G. ile B.Ç. adlı genç kadın "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.
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