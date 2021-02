Otelden atlayan şahıs üzerine düşmüştü...O anları böyle anlattı

-Adamdan görüntü

( İSTANBUL )- İşgören: “Bellimde ağrı var, kafamda kırık var resmen bir travma geçirdim”- “O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım” İSTANBUL



- Kağıthane Çağlayan’da Yusuf İşgören isimli vatandaş yolda yürüdüğü sırada üzerine otelden atlayan bir şahıs düşmüştü. Yaşananları anlatan Yusuf İşgören, “Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var resmen bir travma geçirdim” dedi.

Kağıthane Çağlayan’da akli dengesi bozuk olan Cengiz Yeniaras (57) soğuk nedeniyle geceyi geçirmesi için otele yerleştirilmişti. Sabah saatlerinde kaçmak için kaldığı otelin 1’nci katın penceresinden atlayan şahıs, o esnada yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üstüne düşmüştü. Olayda yaralanan İşgören, belinin ağrıdığını ve başında kırıklar olduğunu ifade etti.

Öte yandan, hem adamdan, hem de otel sahiplerinden şikayetçi olan İşgören, otelde herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını belirtti.

“Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm” Adamdan ve otelden şikayetçi olduğunu söyleyen Yusuf İşgören, “Olay Cuma günü arkadaşıma yardım etmeye gelirken, yolda kafama bir şey düştü. O an binadan kalıp gibi bir şeyler döküldü sandım. Yere yığıldım, yığıldıktan sonra kafamı çevirdim bir tane adam gördüm. Gördükten sonra yere düştüm. Yere düştükten sonra da gözümü açtığımda hastanedeydim. Ben o adamdan şikayetçiyim, otelin hiçbir tane güvenlik önlemi olmadığı için onlardan da şikayetçiyim. Şu an başımda ve belimde ağrılar var. İzler ve kırıklar zaten bellidir. Bellimde ağrı var, kafamda kırık var resmen bir travma geçirdim” dedi.





