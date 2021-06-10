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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı

Otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı

Olay yeri

İtfaiye Merdiveni Sauna Nadan 

-Dumanlar
-Otel
-Camdan yardım istenmesi
-Yan binadan tabelanın kırılması
-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması
-Detay

( İSTANBUL - 3)- Bir kişi cama çıkarak yardım istedi- İtfaiye ekipleri mahsur kalanları böyle kurtardı İSTANBUL

- Fatih’te bulunan otelin savuna kısmında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta bulunan bir kız cama çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Fatih Laleli’de bulunan 5 katlı bir otelin saunasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede oteli kapladı. Otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan bir kız cama çıkarak yardım istedi. Yan binada da bulunan bir kişi tabelayı kırarak yardım isteyen kızı kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları ve yangın söndürmek için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangını kısa sürede söndürüldü. (ZA-
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