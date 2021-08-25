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Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

polisin otele girmesi

Kaçak Göçmen Operasyon Akalan İpekyolu Göçmen Kaçakçılığı 

-oteldeki göçmenler

( VAN ) VAN

- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van merkez ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde tespit edilen bir otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili 4 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.
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