Otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

-oteldeki göçmenler



( VAN ) VAN



- Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van merkez ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde tespit edilen bir otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili 4 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

